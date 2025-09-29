النائب علي حسن خليل: مهما غلف الإنسحاب بعناوين سياسية يبقى الأساس الإشارة التعطيلية لعمل المجلس وأدعو الكتل التي انسحبت لإعادة النظر والحضور في جلسة الغد

التالي

حسن خليل: الحكم في العلاقة بين الجميع هو القانون ولا قلق إنتخابي لدينا وجاهزون للإنتخابات عندما تسمح الظروف ونحن غير قادرين على قيادة إنتخاباتنا في الخارج بغياب تكافؤ الفرص