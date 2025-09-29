النائب ميشال معوض: هناك مسار خطير نراه من حزب الله وفريقه بمحاولة ضرب الدولة واضعاف مؤسساتها وما يحصل بموضوع انتخاب المغتربين مخالفة دستورية واضحة

النائب علي حسن خليل: مهما غلف الإنسحاب بعناوين سياسية يبقى الأساس الإشارة التعطيلية لعمل المجلس وأدعو الكتل التي انسحبت لإعادة النظر والحضور في جلسة الغد

الرئيس بري دعا الى جلسة تشريعية يوم غد الثلاثاء في الساعة ١١ لاستكمال جدول الأعمال