أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على موقع لحزب الله في جبل الشقيف كان يستخدم لادارة أنظمة النيران

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن "الجيش الإسرائيلي أغار على موقع لحزب الله في جبل الشقيف في جنوب لبنان كان يستخدم لادارة أنظمة النيران".



وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "أغار الجيش الإسرائيلي قبل قليل على موقع كان يستخدم لادارة النيران والدفاع في حزب الله في منطقة جبل شقيف في جنوب لبنان حيث تم رصد أنشطة داخل الموقع. لقد استهدفت الغارات وسائل قتالية ومبان عسكرية وبنى تحتية تحت الأرض".