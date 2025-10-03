تدابير سير في هذه المناطق بسبب أعمال تزفيت وتأهيل...

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن شركات متعهّدة ستقوم بتنفيذ أعمال تزفيت وتأهيل في مناطق عدة من محافظتي بيروت وجبل لبنان، وذلك وفق للتالي:



- في مستديرة الكولا ستُنفَّذ أعمال تزفيت للطبقة الثانية في الجزء الغربي من المستديرة، بتاريخي 4 و5-10-2025، وستؤدي هذه الأعمال إلى منع وقوف السيارات ومنع مرور السير في المحلة المذكورة، طيلة فترة الأشغال.



- على الطريق الممتدّة من أنفاق الأوزاعي حتى دوّار السمكة - المسلك الشرقي (منطقة الأوزاعي)، ستُنفَّذ أعمال تزفيت وتأهيل على مدى ثلاثة أيام، وذلك بتواريخ 4 و5 و6-10-2025، حيث سيتم منع مرور السير على مسرب واحد من الساعة 11,00 لغاية انتهاء الأعمال. وستؤدي هذه الأشغال إلى تضييق الطريق، وحصر حركة المرور بمسرب واحد، مع إمكانية تحويل السير إلى الطرقات الداخلية المجاورة في بعض الأوقات.



- في منطقة مستشفى الجعيتاوي - الأشرفية ستُنفَّذ أعمال تزفيت في الساحة التي تربط بين شوارع المستشفى اللبناني، مار لويس، والقبيّات، وذلك بتاريخ 4-10-2025، اعتبارًا من الساعة 6,00 صباحًا وحتى الانتهاء من الأشغال. ستؤدي هذه الأعمال إلى منع مرور السير في المنطقة المذكورة، وتحويل السير المقبل من منطقة الرميل باتجاه الجعيتاوي ليتجه يمينا نحو كنيسة الأرمن أو يسارا باتجاه مساكن الضبّاط – ثكنة محمد ناصر والطرقات الفرعيّة المجاورة.



لذلك، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، تسهيلا لحركة المرور.