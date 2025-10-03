الأخبار
تدابير سير في هذه المناطق بسبب أعمال تزفيت وتأهيل...
خبر عاجل
2025-10-03 | 04:58
تدابير سير في هذه المناطق بسبب أعمال تزفيت وتأهيل...
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن شركات متعهّدة ستقوم بتنفيذ أعمال تزفيت وتأهيل في مناطق عدة من محافظتي بيروت وجبل لبنان، وذلك وفق للتالي:
- في مستديرة الكولا ستُنفَّذ أعمال تزفيت للطبقة الثانية في الجزء الغربي من المستديرة، بتاريخي 4 و5-10-2025، وستؤدي هذه الأعمال إلى منع وقوف السيارات ومنع مرور السير في المحلة المذكورة، طيلة فترة الأشغال.
- على الطريق الممتدّة من أنفاق الأوزاعي حتى دوّار السمكة - المسلك الشرقي (منطقة الأوزاعي)، ستُنفَّذ أعمال تزفيت وتأهيل على مدى ثلاثة أيام، وذلك بتواريخ 4 و5 و6-10-2025، حيث سيتم منع مرور السير على مسرب واحد من الساعة 11,00 لغاية انتهاء الأعمال. وستؤدي هذه الأشغال إلى تضييق الطريق، وحصر حركة المرور بمسرب واحد، مع إمكانية تحويل السير إلى الطرقات الداخلية المجاورة في بعض الأوقات.
- في منطقة مستشفى الجعيتاوي - الأشرفية ستُنفَّذ أعمال تزفيت في الساحة التي تربط بين شوارع المستشفى اللبناني، مار لويس، والقبيّات، وذلك بتاريخ 4-10-2025، اعتبارًا من الساعة 6,00 صباحًا وحتى الانتهاء من الأشغال. ستؤدي هذه الأعمال إلى منع مرور السير في المنطقة المذكورة، وتحويل السير المقبل من منطقة الرميل باتجاه الجعيتاوي ليتجه يمينا نحو كنيسة الأرمن أو يسارا باتجاه مساكن الضبّاط – ثكنة محمد ناصر والطرقات الفرعيّة المجاورة.
لذلك، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، تسهيلا لحركة المرور.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
خبر عاجل
قوى الأمن
تدابير سير
تزفيت
الأوزاعي
الكولا
الأشرفية
0
خبر عاجل
05:47
المجلس الدستوري يبطل جزئيا قانون "إصلاح وضع المصارف" رقم 23/2025
خبر عاجل
05:47
المجلس الدستوري يبطل جزئيا قانون "إصلاح وضع المصارف" رقم 23/2025
0
خبر عاجل
05:08
أسطول الصمود العالمي: البحرية الإسرائيلية اعترضت صباح اليوم آخر سفينة متبقية من أسطول مساعدات غزة
خبر عاجل
05:08
أسطول الصمود العالمي: البحرية الإسرائيلية اعترضت صباح اليوم آخر سفينة متبقية من أسطول مساعدات غزة
0
خبر عاجل
01:03
أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على موقع لحزب الله في جبل الشقيف كان يستخدم لادارة أنظمة النيران
خبر عاجل
01:03
أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على موقع لحزب الله في جبل الشقيف كان يستخدم لادارة أنظمة النيران
0
خبر عاجل
23:38
سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت حرش علي الطاهر بين النبطية الفوقا وكفرتبنيت ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المكان وتسببت بأضرار في الممتلكات (صور وفيديوهات)
خبر عاجل
23:38
سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت حرش علي الطاهر بين النبطية الفوقا وكفرتبنيت ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المكان وتسببت بأضرار في الممتلكات (صور وفيديوهات)
0
أخبار لبنان
10:04
الهيئات الإقتصادية تبحث نتائج زيارة صندوق النقد وملفات إقتصادية أساسية مطروحة
أخبار لبنان
10:04
الهيئات الإقتصادية تبحث نتائج زيارة صندوق النقد وملفات إقتصادية أساسية مطروحة
0
أخبار دولية
01:06
بعد رصد مُسيرات... تعليق عمليات مطار ميونيخ الألماني
أخبار دولية
01:06
بعد رصد مُسيرات... تعليق عمليات مطار ميونيخ الألماني
0
اسرار
23:43
أسرار الصحف 3-10-2025
اسرار
23:43
أسرار الصحف 3-10-2025
0
أخبار لبنان
10:58
الرئيس عون استقبل رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة": توافق على معالجة التباينات بحرصٍ على تحقيق المصلحة الوطنية العليا
أخبار لبنان
10:58
الرئيس عون استقبل رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة": توافق على معالجة التباينات بحرصٍ على تحقيق المصلحة الوطنية العليا
0
خبر عاجل
23:38
سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت حرش علي الطاهر بين النبطية الفوقا وكفرتبنيت ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المكان وتسببت بأضرار في الممتلكات (صور وفيديوهات)
خبر عاجل
23:38
سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت حرش علي الطاهر بين النبطية الفوقا وكفرتبنيت ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المكان وتسببت بأضرار في الممتلكات (صور وفيديوهات)
0
رياضة
14:09
مشاركة كثيفة لدول الخليج في انطلاق بطولة غرب آسيا في العاب القوى في بيروت
رياضة
14:09
مشاركة كثيفة لدول الخليج في انطلاق بطولة غرب آسيا في العاب القوى في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
إلى كل رئيس شركة: انتبه لأجور موظفيك
تقارير نشرة الاخبار
14:08
إلى كل رئيس شركة: انتبه لأجور موظفيك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الموز في مهبّ المناخ... تهديد عالمي بالإمدادات ولبنان بمنأى حتى الآن
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الموز في مهبّ المناخ... تهديد عالمي بالإمدادات ولبنان بمنأى حتى الآن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بيروت تستقبل ملكة جمال العالم... والـLBCI تواكب الحدث مباشرةً من المطار
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بيروت تستقبل ملكة جمال العالم... والـLBCI تواكب الحدث مباشرةً من المطار
0
أخبار دولية
13:32
من فيفا إلى Battlefield... السعودية تغيّر قواعد ألعاب الفيديو
أخبار دولية
13:32
من فيفا إلى Battlefield... السعودية تغيّر قواعد ألعاب الفيديو
0
أخبار دولية
13:29
من اعتراض أسطول الحرية إلى هجوم مانشستر... اليكم التفاصيل
أخبار دولية
13:29
من اعتراض أسطول الحرية إلى هجوم مانشستر... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
لبنان بطل الحلول الترقيعية.. ومطمر الجديدة أبسط مثال
تقارير نشرة الاخبار
13:18
لبنان بطل الحلول الترقيعية.. ومطمر الجديدة أبسط مثال
0
أخبار دولية
13:16
إسرائيل تخنق أهالي غزة مجددًا
أخبار دولية
13:16
إسرائيل تخنق أهالي غزة مجددًا
