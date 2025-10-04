ترامب: لن أتهاون مع أي تأخير من حماس

نتنياهو يصدر تعليمات للجيش الإسرائيليّ بوقف عملية احتلال مدينة غزة

مصادر لـ"التلفزيون العربي": حماس أشادت في ردها بجهود الرئيس ترامب وطالبت بإيضاحات بشأن عدد من البنود