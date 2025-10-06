غارة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق عام زبدين - النبطية

مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق زبدين قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة مواطن بجروح

ترامب: لن أتهاون مع أي تأخير من حماس