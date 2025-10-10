الجيش الإسرائيلي: اتفاق وقف إطلاق في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي

التالي

وزير الخارجية السوري من بعبدا: هناك مواضيع قد تهمّ الجانب السوري بشكل أكبر ومواضيع قد تهم لبنان بشكل أكبر ووضعنا كل المواضيع على طاولة النقاش ونريد أن نتجاوز الماضي