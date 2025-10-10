الأخبار
وزير الخارجية السوري من بعبدا: هناك مواضيع قد تهمّ الجانب السوري بشكل أكبر ومواضيع قد تهم لبنان بشكل أكبر ووضعنا كل المواضيع على طاولة النقاش ونريد أن نتجاوز الماضي

خبر عاجل
2025-10-10 | 05:45
مشاهدات عالية
وزير الخارجية السوري من بعبدا: هناك مواضيع قد تهمّ الجانب السوري بشكل أكبر ومواضيع قد تهم لبنان بشكل أكبر ووضعنا كل المواضيع على طاولة النقاش ونريد أن نتجاوز الماضي
وزير الخارجية السوري من بعبدا: هناك مواضيع قد تهمّ الجانب السوري بشكل أكبر ومواضيع قد تهم لبنان بشكل أكبر ووضعنا كل المواضيع على طاولة النقاش ونريد أن نتجاوز الماضي

خبر عاجل

الخارجية

السوري

بعبدا:

مواضيع

الجانب

السوري

ومواضيع

لبنان

ووضعنا

المواضيع

طاولة

النقاش

ونريد

نتجاوز

الماضي

وزير الخارجية السوري من بعبدا: نتوقع بعد زوال السبب الذي دفع بالناس الى النزوح أن يتم حل هذا الموضوع تدريجيا وهناك خطط ننقاشها بدعم دولي كي تكون هناك عودة كريمة ومستدامة
الجيش الإسرائيلي: اتفاق وقف إطلاق في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي
LBCI
أخبار لبنان
07:48

رئيس الجمهورية جدد دعوة الشرع لزيارة لبنان: ليس لدينا خيار سوى الاتفاق على ما يضمن مصلحة البلدين

LBCI
أمن وقضاء
07:36

أمن الدولة يعمّم أرقام هواتف استعملها منتحل صفات رسمية في أعمال احتيالية

LBCI
أخبار دولية
07:31

رئيس الوزراء القطري: نجاح المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة "مسؤولية جماعية"

LBCI
أخبار دولية
07:27

البيت الأبيض: لجنة نوبل تعطي الأولوية للسياسة على حساب السلام

LBCI
خبر عاجل
07:11

ويتكوف: الجيش الإسرائيلي أكمل المرحلة الأولى من الانسحاب ومهلة الـ72 ساعة لإطلاق الرهائن بدأت

LBCI
خبر عاجل
07:09

متحدث باسم البيت الأبيض بشأن جائزة نوبل للسلام: ترامب سيواصل إبرام الاتفاقات ولجنة نوبل أثبتت أنها تعطي الأولوية للسياسة على حساب السلام

LBCI
خبر عاجل
06:50

اجتماع يعقد في السراي بين مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي ورئيس جهاز الاستخبارات السوري حسين السلامة

LBCI
خبر عاجل
06:36

اجتماع يعقد في هذه الأثناء في السراي بين المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير ومساعد وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية اللواء عبد القادر طحان

LBCI
آخر الأخبار
06:16

نتنياهو: كان نصب عيني طيلة الوقت أمن إسرائيل وإعادة المختطفين ومواجهة صواريخ إيران وذراعها حماس

LBCI
أخبار دولية
01:40

كراكاس تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث الأزمة مع واشنطن

LBCI
أخبار لبنان
01:19

كنعان الى واشنطن للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي

LBCI
أخبار دولية
05:50

الجيش الإسرائيلي: وقف إطلاق النار في غزة بدأ الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي

LBCI
أخبار دولية
04:43

إليكم آخر المستجدات بشأن اتفاق غزة...

LBCI
أخبار لبنان
04:00

وزير الخارجية السوري في لبنان اليوم... إليكم تفاصيل الزيارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الفوز مع MyMonty وLBCI مستمر… وسيارتان جديدتان لفائزتين محظوظتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

إعادة افتتاح أسواق بيروت رسميًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

أوقف سبع حروب من اجل جائزة نوبل للسلام ... إنه ترامب!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

هبة نصر: توافق بين الإدارتين الأميركية والإسرائيلية على ما تقوم به إسرائيل في غزة الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

ترامب يفعلها من جديد وهذه المرة في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

بدء العد التنازليّ للمرحلة الأولى من خطة ترامب في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

العمالة السورية وتنظيمها في صلب أولويات الدولة من ضمن خطة عودة النازحين

LBCI
اقتصاد
02:06

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
03:27

بيان لهيئة ادارة السير بشأن تسليم رخص السوق البيومترية

LBCI
حال الطقس
02:14

المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend

LBCI
أخبار لبنان
05:42

أدرعي يوجّه بيانًا عاجلًا لسكان غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ...

LBCI
أخبار دولية
09:26

ما الذي نعرفه عن المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟

LBCI
أخبار لبنان
12:55

سلام ردّاً على تصريح نُسِب لبرّي: قمنا بزيارة الجنوب خلال ٤٨ ساعة من نيل الثقة ووفّرنا مساعدات لـ٧٧ ألف عائلة... وإعادة الإعمار عهدٌ لا وعد

LBCI
أمن وقضاء
11:32

أمن الدولة: توقيف مطلوب لإطلاقه النار على حاجز الجيش مما أدى إلى استشهاد عسكري

LBCI
أخبار لبنان
05:09

رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى عادا الجريحة أماني بزي شرارة: اللبنانيون جميعا يقفون الى جانبك

