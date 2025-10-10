نتنياهو: القوات الإسرائيلية ستبقى في غزة للضغط على حماس حتى تلقي سلاحها وجميع رهائننا سيعودون في الأيام المقبلة

وزير الخارجية السوري من بعبدا: نتوقع بعد زوال السبب الذي دفع بالناس الى النزوح أن يتم حل هذا الموضوع تدريجيا وهناك خطط ننقاشها بدعم دولي كي تكون هناك عودة كريمة ومستدامة

السابق