اجتماع يعقد في السراي بين مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي ورئيس جهاز الاستخبارات السوري حسين السلامة

متحدث باسم البيت الأبيض بشأن جائزة نوبل للسلام: ترامب سيواصل إبرام الاتفاقات ولجنة نوبل أثبتت أنها تعطي الأولوية للسياسة على حساب السلام

اجتماع يعقد في هذه الأثناء في السراي بين المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير ومساعد وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية اللواء عبد القادر طحان