متحدث باسم البيت الأبيض بشأن جائزة نوبل للسلام: ترامب سيواصل إبرام الاتفاقات ولجنة نوبل أثبتت أنها تعطي الأولوية للسياسة على حساب السلام

ويتكوف: الجيش الإسرائيلي أكمل المرحلة الأولى من الانسحاب ومهلة الـ72 ساعة لإطلاق الرهائن بدأت

اجتماع يعقد في السراي بين مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي ورئيس جهاز الاستخبارات السوري حسين السلامة