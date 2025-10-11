معلومات للـLBCI: وزير المال تواصل من الخارج وهو في طريقه إلى واشنطن مع رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر لتأكيد استعداد الحكومة ووزارة المال لدعم المجلس في تقديم المساعدة للمتضررين من القصف المجرم الذي حصل صباح اليوم

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك