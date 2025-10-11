الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار
معلومات للـLBCI: وزير المال تواصل من الخارج وهو في طريقه إلى واشنطن مع رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر لتأكيد استعداد الحكومة ووزارة المال لدعم المجلس في تقديم المساعدة للمتضررين من القصف المجرم الذي حصل صباح اليوم

2025-10-11 | 07:24
معلومات للـLBCI: وزير المال تواصل من الخارج وهو في طريقه إلى واشنطن مع رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر لتأكيد استعداد الحكومة ووزارة المال لدعم المجلس في تقديم المساعدة للمتضررين من القصف المجرم الذي حصل صباح اليوم

استهداف سيارة في بلدة قلاويه في قضاء بنت جبيل (صورة)
مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيد و7 جرحى في الغارات على المصيلح
آخر الأخبار
09:00

وزير الداخلية أحمد الحجار من المصيلح: نحن كحكومة سنقوم بما هو مطلوب منا والأهم هو وجودنا إلى جانب أهل الجنوب والجيش اللبناني هو عنوان السيادة والصمود والحكومة أعطته الدعم وكلنا خلفه

LBCI
أمن وقضاء
08:25

إسرائيل تستهدف المصيلح بأكثر من 10 غارات... والأضرار هائلة

LBCI
أخبار لبنان
08:20

حزب الله دان العدوان على المصيلح:‏ على ‏الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها ‏الوطنية تجاه شعبها

LBCI
خبر عاجل
08:14

استهداف سيارة في بلدة قلاويه في قضاء بنت جبيل (صورة)

خبر عاجل
08:14

استهداف سيارة في بلدة قلاويه في قضاء بنت جبيل (صورة)

LBCI
خبر عاجل
01:18

مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيد و7 جرحى في الغارات على المصيلح

LBCI
خبر عاجل
2025-10-10

ويتكوف: الجيش الإسرائيلي أكمل المرحلة الأولى من الانسحاب ومهلة الـ72 ساعة لإطلاق الرهائن بدأت

LBCI
خبر عاجل
2025-10-10

متحدث باسم البيت الأبيض بشأن جائزة نوبل للسلام: ترامب سيواصل إبرام الاتفاقات ولجنة نوبل أثبتت أنها تعطي الأولوية للسياسة على حساب السلام

منوعات
2025-10-02

باقة ورد تحوّل حفل زفاف إلى شجار عنيف... إليكم ما حصل! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-04

تابعوا لحظة انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2025 الآن مباشرة عبر شاشة الـLBCI

LBCI
أخبار دولية
00:28

قتلى و19 مفقودا إثر انفجار في مصنع بالولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
2025-10-09

الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق غزة لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن

أمن وقضاء
08:25

إسرائيل تستهدف المصيلح بأكثر من 10 غارات... والأضرار هائلة

LBCI
أمن وقضاء
07:36

هل ما حصل في المصيلح يشكل مقدمة لتصعيد أوسع على الجبهة اللبنانية؟

LBCI
أخبار دولية
07:30

التحضيرات جارية لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة... فهل إلتزمت إسرائيل بقائمة الأسرى؟

LBCI
أخبار لبنان
07:28

جولة لوزير الاشغال في المصيلح بعد الغارات الاسرائيلية فجرًا

LBCI
أخبار لبنان
06:51

فياض: علينا جميعا أن ندفع الساحة الداخلية نحو إعادة ترتيب العلاقات بين اللبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
04:53

جعجع في عشاء منسقية جبيل في "القوات": كلّ انتخابات مفصلية ..مستقبلُ أولادكم

LBCI
آخر الأخبار
03:10

بعد الغارات الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة على طريق المصيلح (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
01:58

ترامب يتوقع عودة الرهائن الإسرائيليين يوم الاثنين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

نوبل للسلام بالفعل وليس بالورق

LBCI
أخبار لبنان
00:00

غارات إسرائيلية فجرًا على المصيلح دمّرت منشآت صناعية والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقع لحزب الله

LBCI
أمن وقضاء
10:30

الامن العام: تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابية

LBCI
حال الطقس
02:25

كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان الأحد... واحتمال تساقط أمطار

LBCI
أخبار لبنان
01:53

رئيس الجمهورية: العدوان الإسرائيلي بعد هدنة غزة يطرح تحديات خطيرة على لبنان والمجتمع الدولي

LBCI
آخر الأخبار
03:10

بعد الغارات الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة على طريق المصيلح (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
05:29

برّي: العدوان الاسرائيلي على المصيلح وأصحاب المنشآت الصناعية فيها هو عدوان على لبنان وأهله كل أهله

LBCI
خبر عاجل
01:18

مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيد و7 جرحى في الغارات على المصيلح

LBCI
أمن وقضاء
05:00

فوج الهندسة في الجيش يعلن خطة التعامل مع الصاروخ غير المنفجر في المصيلح

