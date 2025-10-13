امال شحادة للـLBCI: محادثة بين نتنياهو والسيسي والاتفاق على مشاركة نتنياهو في قمة شرم الشيخ

التالي

الرئاسة المصرية: سيشارك في قمة السلام كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل ترسيخ إتفاق وقف الحرب في غزة والتأكيد على الإلتزام به