الرئاسة المصرية: سيشارك في قمة السلام كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل ترسيخ إتفاق وقف الحرب في غزة والتأكيد على الإلتزام به

