ترامب: الدول العربية والإسلامية شريكة في السلام وكل شيء سيتغير للأفضل والشرق الأوسط يتجه لعصر ذهبي

ترامب: لن نذهب إلى الحرب لكن في حال ذهبنا إليها فسنربحها كما لم يفعل أحد سابقًا وسنطبق السلام من خلال القوة ولدينا أسلحة لم يحلم بها أحد وآمل ألا نضطر لاستخدامها