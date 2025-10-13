ترامب: لن نذهب إلى الحرب لكن في حال ذهبنا إليها فسنربحها كما لم يفعل أحد سابقًا وسنطبق السلام من خلال القوة ولدينا أسلحة لم يحلم بها أحد وآمل ألا نضطر لاستخدامها

