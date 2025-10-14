ماكرون حيا في رسالة إلى عون خطوات حصرية السلاح بيد الدولة... ومؤتمران لدعم لبنان والجيش

التالي

شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: العينة التي تم الإستناد إليها لم تسحب وفقًا للأصول المعتمدة وبحضور أي ممثل من الشركة والفحص الذي بني عليه القرار يجعل النتائج غير دقيقة وصالحة لتبنى عليها إستنتاجات