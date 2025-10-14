الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ماكرون حيا في رسالة إلى عون خطوات حصرية السلاح بيد الدولة... ومؤتمران لدعم لبنان والجيش

خبر عاجل
2025-10-14 | 05:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
ماكرون حيا في رسالة إلى عون خطوات حصرية السلاح بيد الدولة... ومؤتمران لدعم لبنان والجيش
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
ماكرون حيا في رسالة إلى عون خطوات حصرية السلاح بيد الدولة... ومؤتمران لدعم لبنان والجيش

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في رسالة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أننا "مصممين على تنظيم مؤتمرين لدعم لبنان، الأول مخصص لدعم الجيش اللبناني، والثاني للنهوض بلبنان وإعادة الإعمار فيه."

وقال لعون في الرسالة: "أحيي القرارات الشجاعة التي اتخذتها لتحقيق حصرية السلاح في يد القوات الشرعية اللبنانية."

أخبار لبنان

خبر عاجل

رسالة

خطوات

حصرية

السلاح

الدولة...

ومؤتمران

لبنان

والجيش

LBCI التالي
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: العينة التي تم الإستناد إليها لم تسحب وفقًا للأصول المعتمدة وبحضور أي ممثل من الشركة والفحص الذي بني عليه القرار يجعل النتائج غير دقيقة وصالحة لتبنى عليها إستنتاجات
ترامب: لن تحدث حرب عالمية ثالثة في الشرق الأوسط وللمرة الأولى لدينا فرصة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-04

أبو الغيط: الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً شجاعاً بتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-18

مبعوث الحريري في روسيا: التزام بالقرار 1701 ودعوة لحصرية السلاح بيد الدولة

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-10

رئيس اتحاد أبناء العشائر العربية شدد على أهمية تطبيق اتفاق الطائف وحصر السلاح بيد الدولة

LBCI
صحف اليوم
2025-10-06

لبنان بين وعود الدعم الدولي وضغوط حصرية السلاح (النهار)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
06:26

شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: الخطأ وارد لكننا نؤكد أن الخطأ ليس من قبلنا

LBCI
خبر عاجل
06:24

شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: نطالب الوزارة بتحقيق علمي والقرار كان مفاجئًا فمسار الأمور لم يكن يوحي بالوصول إلى الإقفال

LBCI
خبر عاجل
06:05

شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: العينة التي تم الإستناد إليها لم تسحب وفقًا للأصول المعتمدة وبحضور أي ممثل من الشركة والفحص الذي بني عليه القرار يجعل النتائج غير دقيقة وصالحة لتبنى عليها إستنتاجات

LBCI
خبر عاجل
13:26

ترامب: لن تحدث حرب عالمية ثالثة في الشرق الأوسط وللمرة الأولى لدينا فرصة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 14-10-2025

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-13

ترامب: علينا التأكد من أن توني بلير سيكون مقبولاً من الجميع

LBCI
أخبار دولية
08:00

سجن مواطنَين فرنسيَين متهمَين بالتخابر لصالح فرنسا وإسرائيل في إيران

LBCI
أخبار لبنان
08:19

سلسلة لقاءات لوزير الدفاع: اطلاع على سير العمل في تنفيذ الخطة التي وضعها الجيش لحصر السلاح

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:07

مكبر للصوت نقل محادثتهما... الرئيس الإندونيسي يطلب من ترامب مقابلة نجله إريك...

LBCI
أخبار دولية
07:04

ماكرون رحب بقمة شرم الشيخ: هناك العديد من الخطوات التي تنتظر تحقيق السلام الدائم في المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
06:52

الحجار من طرابلس: الدولة إلى جانب أهلها في الشمال والأمن حق للمواطنين وواجب على الدولة

LBCI
أخبار دولية
06:44

أردوغان: إسرائيل لديها سجل ضعيف في مجال وقف إطلاق النار وتركيا وأميركا عازمتان على تطبيق الاتفاق

LBCI
أخبار لبنان
06:34

رئيس مجلس إدارة مياه "تنورين": نطالب وزارة الصحة بتحقيق علمي ونحتفظ بحقّنا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحترام سمعتنا ومكانتنا

LBCI
أخبار لبنان
06:28

وفد سوري التقى متري ونصار: نشكل فرقًا ونحاول التعاون في إطار الحقيقة والعدالة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:36

هذا ما قاله جابر للـLBCI عن اليوم الأول من إجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن

LBCI
أخبار دولية
03:20

آخر المعطيات حول ملف تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:12

تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:40

قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث

LBCI
أخبار لبنان
03:45

بعد قرارها المتعلق بشركة "تنورين"... هذا ما أوضحته وزارة الصحة

LBCI
أخبار لبنان
13:07

بلدية تنورين: نرفض المساومة في صحّة المواطن ونطالب وزارة الصحّة بإعادة الفحوصات

LBCI
أمن وقضاء
09:11

توقيف خمسيني تحرّش بقاصر... إليكم تفاصيل ما حصل

LBCI
أخبار لبنان
14:09

بعد قرار وزارة الصحة... اليكم نتائج الفحوصات المخبرية لمياه "تنورين" (صور)

LBCI
اقتصاد
02:16

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
06:05

شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: العينة التي تم الإستناد إليها لم تسحب وفقًا للأصول المعتمدة وبحضور أي ممثل من الشركة والفحص الذي بني عليه القرار يجعل النتائج غير دقيقة وصالحة لتبنى عليها إستنتاجات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:12

تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More