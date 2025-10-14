مسؤول مشارك في العملية لرويترز: "حماس" تبلغ الوسطاء بأنها ستبدأ بإرسال أربعة رهائن متوفين إلى إسرائيل في الساعة العاشرة مساءً

