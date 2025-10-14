فقدان لبنانيَين قرب الحدود اللبنانية السورية

تشهد الحدود اللبنانية السورية توترًا شديدًا على خلفية خطف لبنانيَين من سكان المنطقة الحدودية شمالي الهرمل وأبنائها.



وكانا يستقلان دراجة نارية على الحدود بين بلدة القصر وحوش السيد علي اللبنانية عند حدود الساقية من الجهة اللبنانية.



وعملت دورية قريبة من الحدود من الأمن العام السوري على توقيفهما ونقلهما من داخل الأراضي اللبنانية إلى الداخل السوريّ، ولم يعرف مصيرهما حتى الساعة.