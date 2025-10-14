مخابرات الجيش اللبناني تتسلم من الجانب السوري الشابين اللبنانيين الذين اختطفا اليوم من منطقة حوش السيد علي عند نقطة جوسيه القاع الحدودية

