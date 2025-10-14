الأخبار
مخابرات الجيش اللبناني تتسلم من الجانب السوري الشابين اللبنانيين الذين اختطفا اليوم من منطقة حوش السيد علي عند نقطة جوسيه القاع الحدودية

خبر عاجل
2025-10-14 | 16:49
شارك
مخابرات الجيش اللبناني تتسلم من الجانب السوري الشابين اللبنانيين الذين اختطفا اليوم من منطقة حوش السيد علي عند نقطة جوسيه القاع الحدودية
مخابرات الجيش اللبناني تتسلم من الجانب السوري الشابين اللبنانيين الذين اختطفا اليوم من منطقة حوش السيد علي عند نقطة جوسيه القاع الحدودية

