معلومات للـLBCI: وزير الداخلية أحمد الحجار أرسل كتبا إلى المدير العام للأمن العام والمدير العام لقوى الأمن الداخلي لإجراء التحقيقات اللازمة بتسريب صور لجوزات وفد سوري زار لبنان في ١٧ أيلول الماضي وطلب إفادته بنتائج التحقيقات

بدء جلسة التحقيق مع هنيبعل القذافي في مكتب القاضي زاهر حماده في حضور ثلاثة محامين عنه بينهم فرنسي

بدء جلسة التحقيق مع هنيبعل القذافي في مكتب القاضي زاهر حماده في حضور ثلاثة محامين عنه بينهم فرنسي

معلومات للـLBCI: عدد المسجلين للاقتراع في الاغتراب بلغ ١٢٠٠٠ منذ ٢ تشرين الاول حتى اليوم