رويترز نقلا عن مسؤول عسكري إسرائيلي: حماس نفذت هجمات متعددة ضد القوات الإسرائيلية خارج "الخط الأصفر" منتهكة بذلك وقف إطلاق النار

القيادي بحماس عزت الرشق: الحركة تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار

هيئة البث الإسرائيلية: سلاح الجو يهاجم في رفح جنوبي قطاع غزة بعد وقوع تبادل إطلاق نار بين الجيش ومسلحين