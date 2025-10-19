القيادي بحماس عزت الرشق: الحركة تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار

الجيش الإسرائيلي يؤكد شن غارات جوية في رفح ردا على هجمات مقاتلين فلسطينيين

رويترز نقلا عن مسؤول عسكري إسرائيلي: حماس نفذت هجمات متعددة ضد القوات الإسرائيلية خارج "الخط الأصفر" منتهكة بذلك وقف إطلاق النار