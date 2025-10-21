الجميل لبري: لا يحق لأيّ أحد بالوقوف أمام الإرادة الشعبية بإلغاء قانون انتخاب النواب الستة ولا يمكن للأقلية التحكم بالأكثرية فالأقلية تريد إقصاء اللبنانيين بينما الأكثرية تراكم من دمرتم البلاد

