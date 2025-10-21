الجميل: لا أحد قادر على تحديد القانون الذي سيُصوّت وفقه المغتربون في الانتخابات النيابية المقبلة لذلك من الضروريّ أن يتسجلّ المغتربون جميعهم على لوائح الشطب

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك