غارات عنيفة على السلسلة الشرقية والغربية في البقاع

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا معسكرًا وموقعًا لتصنيع صواريخ موجهة ودقيقة لحزب الله في منطقة البقاع وشمال لبنان

الرئيس بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة الجنرال الأميركي Joseph Clearfield رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (Mechanism)