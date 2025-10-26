الرئيس السوري احمد الشرع يزور السعودية غدًا

يجري الرئيس السوري أحمد الشرع زيارة عمل غداً إلى المملكة العربية السعودية، وفق ما أعلنت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية.



سيلتقي الشرع خلال الزيارة الأمير محمد بن سلمان لبحث سبُل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وخصوصاً فيما يتعلق بمجالات الاستثمار والتعاون الاقتصاد إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الشرع كلمة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في العاصمة السعودية الرياض كما سيجتمع مع كبرى الشركات الاستثمارية والمؤسسات الاقتصادية العالمية.

يرافق الرئيس الشرع يرافقه وفد سوري رفيع المستوى يضم وزراء وكبار المسؤولين والخبراء الوطنيين في خطوة تمثل دخول سوريا الرسمي إلى النهضة الاقتصادية الإقليمية.

وسيجري الوفد لقاءات مع كبار المستثمرين العالميين والشركات الرائدة والمؤسسات المالية الكبرى لبناء مسارات استثمارية في قطاعات البنية التحتية والإسكان والطاقة والصحة والتكنولوجيا والصناعات المستدامة