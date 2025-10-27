مذكرة إقفال في 1 و2 كانون الأول بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان

بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها قداسة الحبر الأعظم البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان وإفساحاً في المجال لمختلف القطاعات للمشاركة في إستقبال قداسته، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء الإثنين والثلاثاء الواقع فيهما ١ و٢٠٢٥/١٢/٢ يومي عطلة رسمية، وتقفل جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع الجامعات والمدارس الرسمية والخاصة.