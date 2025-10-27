الأخبار
مذكرة إقفال في 1 و2 كانون الأول بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان

2025-10-27 | 10:34
مذكرة إقفال في 1 و2 كانون الأول بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان
مذكرة إقفال في 1 و2 كانون الأول بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان

بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها قداسة الحبر الأعظم البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان وإفساحاً في المجال لمختلف القطاعات للمشاركة في إستقبال قداسته، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء الإثنين والثلاثاء الواقع فيهما ١ و٢٠٢٥/١٢/٢ يومي عطلة رسمية، وتقفل جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع الجامعات والمدارس الرسمية والخاصة.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

خبر عاجل

إقفال

كانون

الأول

بمناسبة

زيارة

البابا

لبنان

التحكم المروري: تصادم بين مركبتين داخل أنفاق المطار والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
”الجمهورية القوية“ يقاطع جلسة الثلاثاء
مقالات ذات صلة

أخبار لبنان
11:48

مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-07

تدابير سير في محيط مجلس النواب الاثنين والثلاثاء بمناسبة انعقاد المؤتمر الأوّل للاتّحاد البرلماني الآسيوي والإفريقي

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-23

الراعي إستقبل السفير البابوي وشدد على أهمية زيارة البابا لاون المرتقبة الى لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-07

تفاصيل زيارة البابا الى لبنان...

خبر عاجل
16:14

وزير المالية لـ عشرين 30: هناك اعتمادات بحجم قدرتنا لدعم مجلس الجنوب في موضوع اعادة الاعمار والاهم هو الصندوق الذي أنشأه البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لترميم البنى التحتية

LBCI
خبر عاجل
16:13

وزير المالية لـ عشرين 30: نقوم بتقليص اعتماد الوزارة على الكاش ونجري تعديلات على الاتفاقات مع شركات تحويل الاموال ونغرمها على تأخرها في تحويل المستحقات

LBCI
خبر عاجل
15:46

وزير المالية لـ عشرين 30: نحن لا نستهدف أي مصرف بل نعمل على عملية سلسة للإصلاح المصرفي وإقناع الناس بإعادة الثقة في المصارف وكل مصرف يقرر بنفسه ما إذا كان يريد الاستمرار في العمل المصرفي أم لا

LBCI
خبر عاجل
15:44

وزير المالية ياسين جابر لـ عشرين 30: لبنان أمام خيارين إما الذهاب وحده والقيام بأموره بنفسه وهذا انتحار وإما موقف الحكومة وهو السير باتفاق مع صندوق النقد

زوارنا يقرأون الآن
أخبار لبنان
07:31

رئيس الجمهورية نعى بسام براك: مرة أخرى يسرق منا الخبيث صورة بهية

LBCI
أمن وقضاء
10:27

إنقاذ عامل وانتشال جثة إثر انهيار حائط داخل ورشة قيد الإنشاء في محلة الضم والفرز - طرابلس

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-22

مقدمة النشرة المسائية 22-09-2025

LBCI
أخبار لبنان
05:27

رعد: المقاومة ستواصل واجبها الوطني حتى تُثبت الدولة قدرتها على القيام بواجبها في الدفاع والحماية

تقارير نشرة الاخبار
14:41

تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على اللوائح الإغترابية يتواصل...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

بيروت تستعيد وهجها الفرانكوفوني في ليلة "ألبرت لوندر": تكريم لصحافيي غزة واحتفاء بروح الميدان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

بسام براك حارس اللغة العربية حتى الرمق الأخير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

بري يقرع الجرس… والمعارضة خارج القاعة!

LBCI
أخبار دولية
14:28

فقط بـ15 يومًا تنقل بضائعك من آسيا إلى أوروبا…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

بين بلدية جونية ومصلحة السكك مذكرة تفاهم لإزالة التعديات وفتح المسار مجددًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:19

قضية السفينة هاوك 3 تحقيقات بالتزوير والفساد وغرامات مرتقبة تصل إلى 10 ملايين دولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

"نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير"

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
14:13

مقدمة النشرة المسائية 27-10-2025

LBCI
خبر عاجل
07:06

إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...

LBCI
أخبار لبنان
07:41

لبنان يودع الإعلامي بسام برّاك... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي

LBCI
خبر عاجل
10:34

مذكرة إقفال في 1 و2 كانون الأول بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
11:48

مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال

LBCI
خبر عاجل
03:05

وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض

LBCI
أخبار لبنان
10:36

جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء وقانون الانتخابات بند اول على جدول الاعمال

LBCI
أخبار لبنان
03:37

ميشال معوض يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت معركة دستورية وسيادية بامتياز

LBCI
أخبار لبنان
05:13

هيئة إدارة السير تخصص أيام عمل إضافية لاستبدال الإيصالات برخص السير والسوق البيومترية

