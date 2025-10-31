معلومات للـLBCI: مراقبون من ديوان المحاسبة يدققون بسجلات في بلدية بيروت بحضور الموظف خ. ب. ع الذي أوقفه أمن الدولة يوم أمس بإشارة من النيابة العامة المالية بمؤازرة من أمن الدولة وذلك للتحقيق بشبهة هدر للمال العام والتصرف بأموال خلافا للأصول القانونية

