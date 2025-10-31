أدرعي: قضينا على عنصر من "حزب الله" في منطقة كونين

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي قضى على عنصر من حزب الله في جنوب لبنان.



وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "هاجم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم في منطقة كونين بجنوب لبنان وقضى على المدعو إبراهيم محمد رسلان الذي شغل منصب ضابط صيانة في حزب الله والذي كان يهم بمحاولات لاعادة اعمار بنى تحتية لحزب الله".