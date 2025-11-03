د. فادي الجردلي لـ"عشرين 30": الفئة العمرية الأكثر تأثرًا بأمراض السرطان هي الفئة الشبابية وهناك تفاوت في نسب الإصابة بين المناطق اللبنانية

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك