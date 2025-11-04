استهداف سيارة في كفردجال - النبطية

مصرف لبنان: سنباشر بإعداد دفتر شروط متعلق بمشروع إجراء التدقيق المالي والجنائي الخارجي للمستفيدين من برنامج دعم الحكومة للسلع

مصرف لبنان: سنباشر بإعداد دفتر شروط متعلق بمشروع إجراء التدقيق المالي والجنائي الخارجي للمستفيدين من برنامج دعم الحكومة للسلع

هيئة البث الاسرائيلية: إيران تكثف تسليح ميليشيات العراق استعدادًا لمواجهة مع إسرائيل