سفارة فلسطين: تسليم إثنين من المتهمين المشتبه بهم بقتل الشاب إيليو أبو حنا إلى السلطات اللبنانية المختصة

2025-11-05 | 15:46
أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية في بيان انه "تم تسليم اثنين من المتهمين المشتبه بهم (أ.ش) و(ف.ح) بقتل الشاب اللبناني ايليو ابو حنا في مخيم شاتيلا، والأسلحة التي كانت في حوزتهم الى مخابرات الجيش اللبناني حيث تستمر قوات الامن الوطني الفلسطيني في ملاحقة كل من هو متورط في هذه الجريمة وتسليمه للجهات اللبنانية المختصة لتقديمهم إلى العدالة".

وأفادت سفارة فلسطين بـ"القاء القبض على المواطن (ع.م) الذي القى قنبلة صوتية في منطقة الحرش وتسليمه الى الاجهزة الامنية اللبنانية".

وجددت السفارة "تأكيدها الالتزام بسيادة واستقرار لبنان الشقيق".

وأكدت كذلك "احترام احكام القانون اللبناني والسيادة اللبنانية، وحصرية السلاح في يد الدولة، والحرص على الامن والسلم الاهلي في لبنان، واقامة افضل العلاقات مع الشعب اللبناني".

كما شددت على "المضي قدمًا في تسليم السلاح الفلسطيني من المخيمات والالتزام ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة اراضيها بما فيها المخيمات الفلسطينية".

ولفتت الى "اهمية وضرورة استمرار التعاون والتنسيق من اجل دخول مواد الترميم والادوات المنزلية الى المخيمات الفلسطينية والعمل على حصول اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية وتحسين ظروفهم الحياتية والمعيشية".

أخبار لبنان

أمن وقضاء

خبر عاجل

فلسطين:

تسليم

إثنين

المتهمين

المشتبه

الشاب

إيليو

السلطات

اللبنانية

المختصة

مركز عمليات طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على سيارة في بلدة برج رحال قضاء صور أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح
البيت الأبيض: ترامب سيلتقي بالشرع الاثنين
مقالات ذات صلة

LBCI
أخبار لبنان
15:00

سفارة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية: تسليم مُتهمَين مشتبه بهما بقتل الشاب اللبنانيّ ايليو ابو حنّا

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-28

السفير الفلسطيني أشاد بتسليم المشتبه بهم بقتل إيليو أبو حنا الى الجهات اللبنانية الرسمية

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-03

رئيس الجمهورية استقبل عائلة الشاب إيليو أبو حنا: التحقيق سيأخذ مجراه حتى النهاية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-03

هكذا قتل إيليو أبو حنا…

LBCI
خبر عاجل
16:15

وزيرة السياحة توضح ملابسات قضية عرس مغارة جعيتا... وإقفال موقت للمغارة

LBCI
خبر عاجل
15:30

النائب جورج عقيص لـ حوار المرحلة: نستقتل لتنفيذ القانون والدستور خاصةً في موضوع تصويت المغتربين وأستطيع أن أنفي تواصل بري وعدوان بشأن تأجيل الإنتخابات فهذا يخالف توجه القوات

LBCI
خبر عاجل
15:25

النائب جورج عقيص لـ حوار المرحلة: الحكومة قالت بنفسها إنها عاجزة عن تطبيق الدائرة 16 وممارسات بري لم تعد تُحتَمل

LBCI
خبر عاجل
15:24

النائب جورج عقيص لـ حوار المرحلة: قد نلجأ إلى التصعيد في حال تم تأجيل الإنتخابات أو حرمان المغتربين من التصويت

LBCI
منوعات
2025-09-01

جورجينا رودريغيز تستعرض خاتم خطوبتها الضخم في مهرجان البندقية السينمائي (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-04

عون بحث مع وزير المالية والمدير التنفيذي في البنك الدولي سبل دعم البنك الدولي​ للبنان

LBCI
خبر عاجل
2025-10-13

ترمب: نمر بفترة متميزة جدا في الشرق الأوسط

LBCI
أخبار دولية
16:46

ترامب: ربما نعمل على خطة لنزع السلاح النووي مع روسيا والصين

LBCI
خبر عاجل
16:15

وزيرة السياحة توضح ملابسات قضية عرس مغارة جعيتا... وإقفال موقت للمغارة

LBCI
رياضة
13:46

النادي اللبناني للسيارات والسياحة يعيد إحياء سباقات الـAquathlon إلى رزنامة بطولاته السنوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

اللغة العربية تتألق من طرابلس نحو العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

إسرائيل تعيد التصعيد الأمني الى قطاع غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

إتفاقية تعاون مشترك بين مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز والرهبانية اللبنانية المارونية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

القنب الهندي من الممنوع إلى المشروع!

LBCI
أخبار دولية
13:23

المهاجرون يقودون نيويورك… زهران ممداني أول مسلم شيعي على رأس بلديتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

قانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء ومحاولات إستباقية لسحب صاعق التفجير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

ملف مغارة جعيتا: مخالفات وخروقات

LBCI
أمن وقضاء
04:18

الأمن العام: نُحذّر من روابط مزيفة تنتحل اسم "الصليب الأحمر" لسرقة بيانات المواطنين

LBCI
أخبار لبنان
11:37

مصادر مصرفية للـLBCI: اجتماع إيجابيّ بين مصرف لبنان وجمعية المصارف

LBCI
حال الطقس
01:50

استقرار جوي... ودرجات الحرارة تبقى فوق معدلاتها حتى الخميس المقبل

LBCI
خبر عاجل
16:15

وزيرة السياحة توضح ملابسات قضية عرس مغارة جعيتا... وإقفال موقت للمغارة

LBCI
خبر عاجل
06:04

مركز عمليات طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على سيارة في بلدة برج رحال قضاء صور أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح

LBCI
اسرار
23:42

أسرار الصحف 5-11-2025

LBCI
أخبار لبنان
08:43

الرئيس سلام: إعادة الإعمار تمثّل أولوية للحكومة والمشاريع جاهزة للانطلاق فور تأمين التمويل

LBCI
أمن وقضاء
03:40

أمن الدولة: توقيف شخصين بجرم النصب والاحتيال واستغلال المواطنين

