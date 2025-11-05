سفارة فلسطين: تسليم إثنين من المتهمين المشتبه بهم بقتل الشاب إيليو أبو حنا إلى السلطات اللبنانية المختصة

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية في بيان انه "تم تسليم اثنين من المتهمين المشتبه بهم (أ.ش) و(ف.ح) بقتل الشاب اللبناني ايليو ابو حنا في مخيم شاتيلا، والأسلحة التي كانت في حوزتهم الى مخابرات الجيش اللبناني حيث تستمر قوات الامن الوطني الفلسطيني في ملاحقة كل من هو متورط في هذه الجريمة وتسليمه للجهات اللبنانية المختصة لتقديمهم إلى العدالة".



وأفادت سفارة فلسطين بـ"القاء القبض على المواطن (ع.م) الذي القى قنبلة صوتية في منطقة الحرش وتسليمه الى الاجهزة الامنية اللبنانية".



وجددت السفارة "تأكيدها الالتزام بسيادة واستقرار لبنان الشقيق".



وأكدت كذلك "احترام احكام القانون اللبناني والسيادة اللبنانية، وحصرية السلاح في يد الدولة، والحرص على الامن والسلم الاهلي في لبنان، واقامة افضل العلاقات مع الشعب اللبناني".



كما شددت على "المضي قدمًا في تسليم السلاح الفلسطيني من المخيمات والالتزام ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة اراضيها بما فيها المخيمات الفلسطينية".



ولفتت الى "اهمية وضرورة استمرار التعاون والتنسيق من اجل دخول مواد الترميم والادوات المنزلية الى المخيمات الفلسطينية والعمل على حصول اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية وتحسين ظروفهم الحياتية والمعيشية".