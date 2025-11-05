الأخبار
وزيرة السياحة توضح ملابسات قضية عرس مغارة جعيتا... وإقفال موقت للمغارة

2025-11-05 | 16:15
وزيرة السياحة توضح ملابسات قضية عرس مغارة جعيتا... وإقفال موقت للمغارة
وزيرة السياحة توضح ملابسات قضية عرس مغارة جعيتا... وإقفال موقت للمغارة

أوضحت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، في قضية عرس مغارة جعيتا، أن بلدية جعيتا طرحت الفكرة شفهيًا من دون تقديم طلب خطي كما المفروض في العقد بين الوزارة والبلدية، ووزارة السياحة لم تتسلم رسميًا أي تفاصيل ولم تعط أي موافقة رسمية على الحفل.

وأشارت إلى اتخاذ سلسلة إجراءات من بينها إقفال مغارة جعيتا موقتًا وتشكيل لجنة خبراء للكشف على أي ضرر لحق بها بسبب الحفل الذي أقيم.

وأكدت أن وزارة السياحة تضع كل إمكانياتها بتصرف التحقيق الذي أعلن عنه رئيس الحكومة نواف سلام.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

خبر عاجل

السياحة

ملابسات

مغارة

جعيتا...

وإقفال

للمغارة

