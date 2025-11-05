وزيرة السياحة توضح ملابسات قضية عرس مغارة جعيتا... وإقفال موقت للمغارة

أوضحت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، في قضية عرس مغارة جعيتا، أن بلدية جعيتا طرحت الفكرة شفهيًا من دون تقديم طلب خطي كما المفروض في العقد بين الوزارة والبلدية، ووزارة السياحة لم تتسلم رسميًا أي تفاصيل ولم تعط أي موافقة رسمية على الحفل.