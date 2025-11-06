أدرعي: سنوجّه انذارًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان بعد قليل

إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا زوطر الشرقية

إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا زوطر الشرقية

مصادر رويترز: أميركا تتأهّب لتأسيس وجود عسكريّ في قاعدة جوية في دمشق بهدف مراقبة اتفاق أمنيّ ​مرتقب بين سوريا وإسرائيل