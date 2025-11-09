رئيس الحكومة نواف سلام: من أهم الألغام بعمر الحكومة ثقل العادات المكتسبة وصعوبة التغيير وأدرك أن التغيير ليس سهلًا لكن في الوقت نفسه وبتقديري لا يمكن للبلد أن ينهض من دون تغيير والمقصود به الإصلاح الجذري

