رئيس الحكومة نواف سلام: لا يمكن أن يكون الرئيس بري قال إنني "مش سئلان عن الجنوب" وهذا كلام ظالم وهو يعرف أكثر من ذلك

