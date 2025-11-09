رئيس الحكومة نواف سلام: الحاجة الى التغيير لا تزال موجودة ولا تغيير من دون تغييرين والتغيير أصعب مما كنت أتصور ومن دون مساءلة ومحاسبة لا يمكن تحقيق ذلك وأنا متمسك بهما أكثر من أي وقت مضى

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك