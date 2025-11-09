رئيس الحكومة نواف سلام: أكثر ما أثر فيّ حجم الدمار في الجنوب وزيارة قمت بها مع الوزيرة حنين السيد ضمن برامج أمان لتقديم الدعم المادي للعائلات الأكثر فقرًا

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك