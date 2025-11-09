رئيس الحكومة نواف سلام: أخطأت في الماضي حين غلبت مفهوم العدلة على الحرية وغيري أخطأ حين غلّب الحرية على حساب المساواة والعدالة فالديموقراطية تقوم على الحرية والعدالة

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك