سلسلة غارات جديدة تستهدف الجنوب

الطيران الحربيّ الإسرائيليّ استهدف المرتفعات بين جبل الرفيع ومرتفعات الجرمق مجددًا

غارات إسرائيلية على السلسلة الشرقية في منطقة الشعرة في البقاع