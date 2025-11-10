الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب جون هيرلي: تشرفت بلقاء الرئيس سلام برفقة سيباستيان غوركا وإنّ الشعب اللبناني أمام فرصة تاريخية لرسم مستقبله بيده لكن تحقيق ذلك يبقى رهنًا بوقف التمويل الإيراني وإنهاء سيطرة حزب الله

خبر عاجل
2025-11-10 | 15:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب جون هيرلي: تشرفت بلقاء الرئيس سلام برفقة سيباستيان غوركا وإنّ الشعب اللبناني أمام فرصة تاريخية لرسم مستقبله بيده لكن تحقيق ذلك يبقى رهنًا بوقف التمويل الإيراني وإنهاء سيطرة حزب الله
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب جون هيرلي: تشرفت بلقاء الرئيس سلام برفقة سيباستيان غوركا وإنّ الشعب اللبناني أمام فرصة تاريخية لرسم مستقبله بيده لكن تحقيق ذلك يبقى رهنًا بوقف التمويل الإيراني وإنهاء سيطرة حزب الله

خبر عاجل

وزارة

الخزانة

الأميركية

لشؤون

الإرهاب

هيرلي:

تشرفت

بلقاء

الرئيس

برفقة

سيباستيان

غوركا

الشعب

اللبناني

تاريخية

مستقبله

تحقيق

رهنًا

التمويل

الإيراني

وإنهاء

سيطرة

LBCI التالي
النائب سامي الجميل من مجلس النواب: الصفحة الجديدة التي تفتح في لبنان فرصة وبناءً على كل التطورات نعلن اليوم تقديم إقتراح تعديل دستوري لإدخال الحياد إلى مقدمة الدستور اللبناني
مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة البيسارية - قضاء صيدا أدت إلى استشهاد مواطن
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:54

أ.ف.ب: الكنيست يقرّ في قراءة أولى مشروع قانون يسمح بإصدار "عقوبة الإعدام للإرهابيين"

LBCI
أخبار دولية
16:37

وزير الإعلام السوري: دمشق توقع إعلان تعاون سياسيا مع التحالف الدولي لهزيمة "داعش"

LBCI
آخر الأخبار
16:27

وزير الإعلام السوري على إكس: دمشق توقع إعلان تعاون سياسيا مع التحالف الدولي لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية

LBCI
أخبار لبنان
16:25

قرار لوزير الزراعة ينظّم التجارة بالأنواع البرية من الحيرانات والنباتات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
07:58

الطيران الحربيّ الإسرائيليّ استهدف المرتفعات بين جبل الرفيع ومرتفعات الجرمق مجددًا

LBCI
خبر عاجل
07:57

سلسلة غارات جديدة تستهدف الجنوب

LBCI
خبر عاجل
06:56

غارات إسرائيلية على السلسلة الشرقية في منطقة الشعرة في البقاع

LBCI
خبر عاجل
06:52

غارات على أطراف المحمودية والقطراني - قضاء جزين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:54

أ.ف.ب: الكنيست يقرّ في قراءة أولى مشروع قانون يسمح بإصدار "عقوبة الإعدام للإرهابيين"

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-26

وزير الدفاع الإسرائيلي والمبعوثة الأميركية إلى لبنان يزوران منطقة الحدود مع لبنان

LBCI
منوعات
2025-11-04

وجبة طعام أفسدت رحلته... راكب يتعرض لموقف صادم على متن إحدى الطائرات وهذه قصته!

LBCI
آخر الأخبار
13:24

حريق كبير بين بلدات الجليلية - المطلة والزعروية في اقليم الخروب والنيران بلغت المنازل في الزعروية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:00

حرائق في مناطق واسعة في جزين نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

إسرائيل وسيناريوهات أصعب تجاه لبنان: منشآت طبية في الشمال وجهوزية الدفاعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

زيارة تاريخية لأوّل رئيس سوري للبيت الأبيض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

تحضيرات بيروت ماراتون لسباق السيدات مستمرة بالتعاون مع بلدية جونيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

منصة "روبلوكس": محور تحذيراتٍ عالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الوفد الأميركيّ يطالب بإقفال القرض الحسن وتشديد التدابير في المطار والمرفأ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

المصارف: عدم الإعتراف بأنّ الأزمة نظامية يقوض ما بقي من القطاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

القضاء جزء من قالب الحلوى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

ترتيب العلاقة بين دمشق وتل أبيب تفاصيل مباحثات ترامب الشرع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
00:03

الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
منوعات
05:29

"ثوانٍ من الرعب"... موجة قاتلة تجرف العشرات في جزيرة إسبانية شهيرة (فيديو)

LBCI
اسرار
23:45

أسرار الصحف 10-11-2025

LBCI
خبر عاجل
23:41

استهداف سيارة على اوتوستراد البيسارية - الصرفند

LBCI
أخبار دولية
07:24

مصادر لرويترز: إسرائيل تطلب من الجيش اللبناني تكثيف البحث عن أسلحة حزب الله

LBCI
خبر عاجل
02:50

سيباستيان غوركا: الرئيس عون في موقع يمكنه من المساهمة في تحقيق رؤية ترامب للسلام بالشرق الأوسط

LBCI
أخبار دولية
05:34

مصدران لـ"رويترز": سوريا أحبطت مؤامرتين من تنظيم الدولة الإسلامية لاغتيال أحمد الشرع

LBCI
خبر عاجل
03:22

مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة البيسارية - قضاء صيدا أدت إلى استشهاد مواطن

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More