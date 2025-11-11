إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و ١٨ جريحًا في ١٥ حادثًا خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب جون هيرلي: تشرفت بلقاء الرئيس سلام برفقة سيباستيان غوركا وإنّ الشعب اللبناني أمام فرصة تاريخية لرسم مستقبله بيده لكن تحقيق ذلك يبقى رهنًا بوقف التمويل الإيراني وإنهاء سيطرة حزب الله

