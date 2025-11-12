نواف سلام: أدعو جميع نساء لبنان الى المشاركة الكثيفة في الانتخابات المقبلة ترشيحاً واقتراعاً وأنا واثق من أنهنّ لن يتخلّفن عن هذا الموعد

نواف سلام: العقبات ليست في غياب كفاءة النساء بل في منظومة سياسية واجتماعية ما زالت تحكمها ذهنيّات ماضوية ذكوريّة ومتخلفة ممّا يقوّض إمكانات الإصلاح الحقيقي

سلام: التحدي الحقيقي ليس فقط في صعوبة الوصول إلى الموقع بل في كيفية تعاطي بعض رجال السياسة وبعض المجتمع مع المرأة قبل أن تصل وحتى حين تصل