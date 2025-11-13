الأخبار
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان تصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق أمين خزينة بلدية بيروت بعد الإدعاء عليه من قبل النيابة العامة المالية بجرم اختلاس مبالغ بحوالي ٢٠٠ ألف دولار من خزينة البلدية
خبر عاجل
2025-11-13 | 09:52
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان تصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق أمين خزينة بلدية بيروت بعد الإدعاء عليه من قبل النيابة العامة المالية بجرم اختلاس مبالغ بحوالي ٢٠٠ ألف دولار من خزينة البلدية
آخر الأخبار
12:38
الشيباني: إسرائيل فاعل سلبي حاليا في مستقبل سوريا وهي ضد التغيير الذي أراده الشعب السوري
آخر الأخبار
12:38
الشيباني: إسرائيل فاعل سلبي حاليا في مستقبل سوريا وهي ضد التغيير الذي أراده الشعب السوري
12:37
الشيباني: زيارة الشرع لواشنطن جزء من خطواتنا لمحاولة إعادة العلاقات مع العالم على أسس الاحترام المتبادل
آخر الأخبار
12:37
الشيباني: زيارة الشرع لواشنطن جزء من خطواتنا لمحاولة إعادة العلاقات مع العالم على أسس الاحترام المتبادل
12:37
جمعية "جاد": نعتذر من الجسم القضائي عن أي تعبير فهم على أنه مساس به
أخبار لبنان
12:37
جمعية "جاد": نعتذر من الجسم القضائي عن أي تعبير فهم على أنه مساس به
12:36
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: رفع العقوبات الأميركية عن سوريا في إطار قانون قيصر مسألة وقت
آخر الأخبار
12:36
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: رفع العقوبات الأميركية عن سوريا في إطار قانون قيصر مسألة وقت
01:56
معلومات الـLBCI: السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى يصل إلى لبنان الجمعة على أن يلتقي الرؤساء الثلاثة الإثنين ولا يحمل في هذا اللقاء الأوّل أيّ ردّ إسرائيلي بشأن ملفّ التفاوض مع لبنان
خبر عاجل
01:56
معلومات الـLBCI: السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى يصل إلى لبنان الجمعة على أن يلتقي الرؤساء الثلاثة الإثنين ولا يحمل في هذا اللقاء الأوّل أيّ ردّ إسرائيلي بشأن ملفّ التفاوض مع لبنان
00:31
براك: نحن بحاجة إلى دفعة قوية أخيرة لتمكين الحكومة السورية من إعادة تشغيل محركها الاقتصادي والسماح للشعب السوري وجيرانه في المنطقة بالازدهار
خبر عاجل
00:31
براك: نحن بحاجة إلى دفعة قوية أخيرة لتمكين الحكومة السورية من إعادة تشغيل محركها الاقتصادي والسماح للشعب السوري وجيرانه في المنطقة بالازدهار
00:31
المبعوث الأميركي توم براك: سوريا ستعمل من الآن فصاعداً بنشاط معنا في مواجهة وتفكيك ما تبقّى من "داعش" والحرس الثوري الإيراني و"حماس" و"حزب الله" وستقف كشريك ملتزم في الجهد الدولي لتحقيق السلام
خبر عاجل
00:31
المبعوث الأميركي توم براك: سوريا ستعمل من الآن فصاعداً بنشاط معنا في مواجهة وتفكيك ما تبقّى من "داعش" والحرس الثوري الإيراني و"حماس" و"حزب الله" وستقف كشريك ملتزم في الجهد الدولي لتحقيق السلام
2025-11-12
أدرعي: روقوا ما زلتُ هنا وما زلت المتحدّثَ
أخبار لبنان
2025-11-12
أدرعي: روقوا ما زلتُ هنا وما زلت المتحدّثَ
2025-10-28
رويترز: الجيش اللبناني فجر عددًا كبيرًا من مخازن أسلحة حزب الله
أخبار لبنان
2025-10-28
رويترز: الجيش اللبناني فجر عددًا كبيرًا من مخازن أسلحة حزب الله
2025-10-03
تفاصيل طقس الـWeekend...
حال الطقس
2025-10-03
تفاصيل طقس الـWeekend...
11:09
نبتة صحراوية نادرة تُحدث اختراقًا علميًا في علاج السكري... هذا ما اكتشفه العلماء
صحة وتغذية
11:09
نبتة صحراوية نادرة تُحدث اختراقًا علميًا في علاج السكري... هذا ما اكتشفه العلماء
00:08
سعيد بصدد الإعلان عن حزمة قرارات هدفها "ضبط عمليات تحويل الأموال" (الأخبار)
صحف اليوم
00:08
سعيد بصدد الإعلان عن حزمة قرارات هدفها "ضبط عمليات تحويل الأموال" (الأخبار)
08:10
الرئيس عون حضر راعياً المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"
أخبار لبنان
08:10
الرئيس عون حضر راعياً المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"
08:08
الأمن العام نظم المرحلة التاسعة من خطة الحكومة المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين...
أخبار لبنان
08:08
الأمن العام نظم المرحلة التاسعة من خطة الحكومة المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين...
08:00
بري عرض مع لوجاندر للتطورات ووزير الاقتصاد وعربيد أطلعاه على التحضيرات لمؤتمر "بيروت 1"
أخبار لبنان
08:00
بري عرض مع لوجاندر للتطورات ووزير الاقتصاد وعربيد أطلعاه على التحضيرات لمؤتمر "بيروت 1"
03:53
الحجار: الأجهزة الأمنيّة تتولّى فرض السيطرة الميدانية على كل الأراضي اللبنانيّة... وتحرير أرض الجنوب أولويّة وطنيّة لا مساومة عليها
أخبار لبنان
03:53
الحجار: الأجهزة الأمنيّة تتولّى فرض السيطرة الميدانية على كل الأراضي اللبنانيّة... وتحرير أرض الجنوب أولويّة وطنيّة لا مساومة عليها
03:19
المرحلة التاسعة من خطة الحكومة للعودة المنظمة للنازحين السوريين بدأت... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
03:19
المرحلة التاسعة من خطة الحكومة للعودة المنظمة للنازحين السوريين بدأت... اليكم التفاصيل
00:51
ترامب يوقّع مشروع قانون تمويل الحكومة منهيا أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة
أخبار دولية
00:51
ترامب يوقّع مشروع قانون تمويل الحكومة منهيا أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة
00:37
روبيو: أميركا ستوقع بعض الاتفاقيات الجيدة مع السعودية الأسبوع المقبل
أخبار دولية
00:37
روبيو: أميركا ستوقع بعض الاتفاقيات الجيدة مع السعودية الأسبوع المقبل
13:35
القهوة: شكل جديد لدى الشباب وتجربة مختلفة في يومياتهم
تقارير نشرة الاخبار
13:35
القهوة: شكل جديد لدى الشباب وتجربة مختلفة في يومياتهم
13:31
إلى المدراء: ممنوع الإتصال بالموظف خارج ساعات الدوام.. وإلّا!
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إلى المدراء: ممنوع الإتصال بالموظف خارج ساعات الدوام.. وإلّا!
03:05
معلومات للـLBCI: مصرف لبنان سيصدر تعميما يقضي بتنظيم E KYC لكل من يريد تحويل أموال داخل لبنان من ألف دولار وما فوق
اقتصاد
03:05
معلومات للـLBCI: مصرف لبنان سيصدر تعميما يقضي بتنظيم E KYC لكل من يريد تحويل أموال داخل لبنان من ألف دولار وما فوق
00:41
أدرعي: هاجمنا مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان
أمن وقضاء
00:41
أدرعي: هاجمنا مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان
07:46
مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)
أمن وقضاء
07:46
مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)
09:52
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان تصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق أمين خزينة بلدية بيروت بعد الإدعاء عليه من قبل النيابة العامة المالية بجرم اختلاس مبالغ بحوالي ٢٠٠ ألف دولار من خزينة البلدية
خبر عاجل
09:52
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان تصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق أمين خزينة بلدية بيروت بعد الإدعاء عليه من قبل النيابة العامة المالية بجرم اختلاس مبالغ بحوالي ٢٠٠ ألف دولار من خزينة البلدية
02:59
طقس الأيام المقبلة: امطار وثلوج وتدن كبير بدرجات الحرارة
حال الطقس
02:59
طقس الأيام المقبلة: امطار وثلوج وتدن كبير بدرجات الحرارة
08:52
توقيف شخصَين بجرم تزوير رخص سوق
أمن وقضاء
08:52
توقيف شخصَين بجرم تزوير رخص سوق
09:18
أمن الدولة: تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالِفين في الضاحية الجنوبية
أمن وقضاء
09:18
أمن الدولة: تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالِفين في الضاحية الجنوبية
16:00
الخير لـ"حوار المرحلة": بري وعون وسلام متفقون بشأن التفاوض مع إسرائيل..وأقول للرؤساء: لا تضعوا نقطة سوداء في عهدكم بالتمديد للمجلس
أخبار لبنان
16:00
الخير لـ"حوار المرحلة": بري وعون وسلام متفقون بشأن التفاوض مع إسرائيل..وأقول للرؤساء: لا تضعوا نقطة سوداء في عهدكم بالتمديد للمجلس
