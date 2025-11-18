عون من مؤتمر بيروت 1: نعمل على تفعيل هيئات الرقابة والمحاسبة لأن الدولة التي تحاسب مسؤوليها وتحمي مواردها هي الدولة القادرة على حماية المستثمر والمواطن معًا ونحن من هذا المنطلق نعيد تأكيد إنفتاح لبنان على محيطه العربي والدولي

التالي

عون في افتتاح مؤتمر "بيروت 1": أوجه نداءً إلى كل صديق للبنان إلى كل مستثمر إلى كل شريك محتمل: لبنان لا يطلب تعاطفًا بل ثقة ولا ينتظر صدقة بل يقدّم فرصة وجودكم هنا اليوم هو استثمار في الاستقرار