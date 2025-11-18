عون في افتتاح مؤتمر "بيروت 1": أوجه نداءً إلى كل صديق للبنان إلى كل مستثمر إلى كل شريك محتمل: لبنان لا يطلب تعاطفًا بل ثقة ولا ينتظر صدقة بل يقدّم فرصة وجودكم هنا اليوم هو استثمار في الاستقرار

عون من مؤتمر بيروت 1: لبنان لا يطلب تعاطفًا بل ثقة ولا ينتظر صدقة بل يقدم فرصة و"بيروت 1" خطوة أولى لتعود بيروت أولى ولبنان أولًا

عون من مؤتمر بيروت 1: نعمل على تفعيل هيئات الرقابة والمحاسبة لأن الدولة التي تحاسب مسؤوليها وتحمي مواردها هي الدولة القادرة على حماية المستثمر والمواطن معًا ونحن من هذا المنطلق نعيد تأكيد إنفتاح لبنان على محيطه العربي والدولي