عون من مؤتمر بيروت 1: لبنان لا يطلب تعاطفًا بل ثقة ولا ينتظر صدقة بل يقدم فرصة و"بيروت 1" خطوة أولى لتعود بيروت أولى ولبنان أولًا

مصادر خاصة بالـLBCI: بما ان المواعيد الرسمية في واشنطن أُلغيت فقائد الجيش لن يتوجه الى واشنطن وألغى رحلته المقررة مع العلم ان الجيش لا يتحرّك من ذاته بل هو ينفذ قرارات السلطة السياسية

مصادر خاصة بالـLBCI: بما ان المواعيد الرسمية في واشنطن أُلغيت فقائد الجيش لن يتوجه الى واشنطن وألغى رحلته المقررة مع العلم ان الجيش لا يتحرّك من ذاته بل هو ينفذ قرارات السلطة السياسية

عون في افتتاح مؤتمر "بيروت 1": أوجه نداءً إلى كل صديق للبنان إلى كل مستثمر إلى كل شريك محتمل: لبنان لا يطلب تعاطفًا بل ثقة ولا ينتظر صدقة بل يقدّم فرصة وجودكم هنا اليوم هو استثمار في الاستقرار