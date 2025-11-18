جابر في مؤتمر "بيروت 1": نتطلّع إلى شراكات مع شركات عالمية وعربية وغدًا تصل أجهزة "السكانرز" الجديدة إلى مرفأ بيروت وبعد يومين إلى مرفأ طرابلس كما نتفاوض مع الشركات العالمية والعربية لتحسين إدارة الجمارك عبر برامج جديدة

مصادر خاصة بالـLBCI: بما ان المواعيد الرسمية في واشنطن أُلغيت فقائد الجيش لن يتوجه الى واشنطن وألغى رحلته المقررة مع العلم ان الجيش لا يتحرّك من ذاته بل هو ينفذ قرارات السلطة السياسية

السابق