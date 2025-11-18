الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جائزة اللوتو الكبرى لسحب الخميس المقبل وصلت إلى نحو مليوني دولار... وتسليمها "كاش" للفائز!

خبر عاجل
2025-11-18 | 05:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
جائزة اللوتو الكبرى لسحب الخميس المقبل وصلت إلى نحو مليوني دولار... وتسليمها &quot;كاش&quot; للفائز!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
جائزة اللوتو الكبرى لسحب الخميس المقبل وصلت إلى نحو مليوني دولار... وتسليمها "كاش" للفائز!

خبر عاجل

اللوتو

الكبرى

الخميس

المقبل

مليوني

دولار...

وتسليمها

"كاش"

للفائز!

LBCI التالي
ترقبوا نشرة أخبار الظهيرة استثنائيا الساعة 1:30 على أن تستكمل تغطية مؤتمر "بيروت 1" بعدها
جابر في مؤتمر "بيروت 1": نتطلّع إلى شراكات مع شركات عالمية وعربية وغدًا تصل أجهزة "السكانرز" الجديدة إلى مرفأ بيروت وبعد يومين إلى مرفأ طرابلس كما نتفاوض مع الشركات العالمية والعربية لتحسين إدارة الجمارك عبر برامج جديدة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:16

"عمرها أقل من يوم "… صدمة في بانكوك: العثور على رضيعة حية داخل خزان مرحاض (صورة)

LBCI
خبر عاجل
06:09

ترقبوا نشرة أخبار الظهيرة استثنائيا الساعة 1:30 على أن تستكمل تغطية مؤتمر "بيروت 1" بعدها

LBCI
أمن وقضاء
06:01

مفرزة استقصاء البقاع تلاحق الصيد الجائر ليلاً وتضبط شباكًا تتسبّب بمجازر للطيور المهاجرة وتوقف 3 مخالفين

LBCI
صحة وتغذية
05:55

هل تشعر فجأةً بالجوع طوال الوقت؟... إليك السبب العلمي وراء ذلك ولماذا يصيب النساء أكثر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
06:09

ترقبوا نشرة أخبار الظهيرة استثنائيا الساعة 1:30 على أن تستكمل تغطية مؤتمر "بيروت 1" بعدها

LBCI
خبر عاجل
04:07

جابر في مؤتمر "بيروت 1": نتطلّع إلى شراكات مع شركات عالمية وعربية وغدًا تصل أجهزة "السكانرز" الجديدة إلى مرفأ بيروت وبعد يومين إلى مرفأ طرابلس كما نتفاوض مع الشركات العالمية والعربية لتحسين إدارة الجمارك عبر برامج جديدة

LBCI
خبر عاجل
04:02

مصادر خاصة بالـLBCI: بما ان المواعيد الرسمية في واشنطن أُلغيت فقائد الجيش لن يتوجه الى واشنطن وألغى رحلته المقررة مع العلم ان الجيش لا يتحرّك من ذاته بل هو ينفذ قرارات السلطة السياسية

LBCI
خبر عاجل
03:38

عون من مؤتمر بيروت 1: لبنان لا يطلب تعاطفًا بل ثقة ولا ينتظر صدقة بل يقدم فرصة و"بيروت 1" خطوة أولى لتعود بيروت أولى ولبنان أولًا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-30

حلول مصرفية رقمية لدعم الطلاب بتعاون بين بنك بيروت وUSEK

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-09-17

يوتيوب تطلق مجموعة جديدة من الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-08

الذكاء الاصطناعي... سرّه في استخدامه

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-29

الجيش الإسرائيلي يقول إن ضرباته أصابت 30 قائدا ميدانيا في غزة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

وسام مكلل يزين انجازات ملك الزجل الشاعر موسى زغيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

وراء كل إعلان كاذب أرباح طائلة لميتا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

سينر يحسم كلاسيكو التنس الأخير لعام ٢٠٢٥

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

3 أيام تفصلنا عن انتهاء مهلة تسجيل المغتربين للاقتراع في الانتخابات النيابية... وهذا ما قامت به المجموعات الإغترابية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

علاقة Stories بحزب الله... هل يمر طريق القدس من القهوة السادة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

لبنان يتجه لرفع شكوى إلى مجلس الأمن بعد تجاوز الجدار الإسرائيلي للخط الأزرق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

إسرائيل تستعد لمواجهة مزدوجة مع إيران ولبنان وسط تعثّر الجهود لنزع سلاح حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

السعودية في السراي… ورفع الحظر على الطاولة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:14

مقدمة النشرة المسائية 17-11-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:58

إبن الـ7 سنوات يطلق النار على والدته عن طريق الخطأ...

LBCI
أخبار لبنان
11:46

"حشرات في البضاعة"... ختم محل حلويات في النبطية بالشمع الأحمر!

LBCI
أخبار لبنان
08:11

المتحدثة باسم اليونيفيل للـLBCI: عملية تقليص عدد الجنود المنتشرين على الأرض في لبنان بدأت

LBCI
اقتصاد
09:30

مروان النفي يطلق مسيرة العمل الجديدة في مرفأ بيروت

LBCI
خبر عاجل
00:16

اصطدام فان على أوتوستراد زحلة بحافلة مخصّصة لنقل الطلاب ما أدّى إلى إصابة عشرات التلاميذ وقد عملت فرق الصليب الأحمر على إسعافهم ونقل الجرحى إلى المستشفيات

LBCI
أخبار لبنان
02:05

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

علاقة Stories بحزب الله... هل يمر طريق القدس من القهوة السادة؟

LBCI
أخبار لبنان
14:21

على أوتوستراد جبيل: حادث سير بين سيارة وآلية للجيش... وسقوط 6 جرحى

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More